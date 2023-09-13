Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye 9 ödülle Taylor Swift damga vurdu. Törende ayrıca Shakira'ya ve Diddy'e yaşam boyu başarı ödülü verildi.

MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar şu şekilde:

YILIN VİDEOSU

Taylor Swift - Anti-Hero

YILIN ŞARKICISI

Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

Taylor Swift – Anti-Hero

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Ice Spice

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

KAROL G, Shakira – TQG

EN İYİ POP

Taylor Swift – Anti-Hero”

REKLAM

EN İYİ HİP-HOP

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

EN İYİ R&B

SZA – Shirt

EN İYİ ALTERNATİF

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

EN İYİ ROCK

Måneskin – THE LONELIEST

EN İYİ LATİN

Anitta – Funk Rave

EN İYİ K-POP

Stray Kids – S-Class

YILIN MÜZİK GRUBU

BLACKPINK

YILIN ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnights

EN İYİ YÖNETMENLİK

Taylor Swift – Anti-Hero (Taylor Swift tarafından yönetildi)

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Taylor Swift – Anti-Hero

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Taylor Swift – Anti-Hero

GLOBAL İKON ÖDÜLÜ

Diddy