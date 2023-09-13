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        Haberler Kültür-Sanat Müzik MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

        MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

        Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Taylor Swift 9 ödülle geceden ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:05
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        MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
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        Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye 9 ödülle Taylor Swift damga vurdu. Törende ayrıca Shakira'ya ve Diddy'e yaşam boyu başarı ödülü verildi.

        MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar şu şekilde:

        YILIN VİDEOSU

        Taylor Swift - Anti-Hero

        YILIN ŞARKICISI

        Taylor Swift

        YILIN ŞARKISI

        Taylor Swift – Anti-Hero

        EN İYİ YENİ ŞARKICI

        Ice Spice

        EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

        KAROL G, Shakira – TQG

        EN İYİ POP

        Taylor Swift – Anti-Hero”

        REKLAM

        EN İYİ HİP-HOP

        Nicki Minaj – Super Freaky Girl

        EN İYİ R&B

        SZA – Shirt

        EN İYİ ALTERNATİF

        Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

        EN İYİ ROCK

        Måneskin – THE LONELIEST

        EN İYİ LATİN

        Anitta – Funk Rave

        EN İYİ K-POP

        Stray Kids – S-Class

        YILIN MÜZİK GRUBU

        BLACKPINK

        YILIN ALBÜMÜ

        Taylor Swift – Midnights

        EN İYİ YÖNETMENLİK

        Taylor Swift – Anti-Hero (Taylor Swift tarafından yönetildi)

        EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

        Taylor Swift – Anti-Hero

        EN İYİ GÖRSEL EFEKT

        Taylor Swift – Anti-Hero

        GLOBAL İKON ÖDÜLÜ

        Diddy

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        #Taylor Swift
        #MTV
        #MTV Video Müzik Ödülleri
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