MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Taylor Swift 9 ödülle geceden ayrıldı
Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye 9 ödülle Taylor Swift damga vurdu. Törende ayrıca Shakira'ya ve Diddy'e yaşam boyu başarı ödülü verildi.
MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar şu şekilde:
YILIN VİDEOSU
Taylor Swift - Anti-Hero
YILIN ŞARKICISI
Taylor Swift
YILIN ŞARKISI
Taylor Swift – Anti-Hero
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Ice Spice
EN İYİ İŞ BİRLİĞİ
KAROL G, Shakira – TQG
EN İYİ POP
Taylor Swift – Anti-Hero”
EN İYİ HİP-HOP
Nicki Minaj – Super Freaky Girl
EN İYİ R&B
SZA – Shirt
EN İYİ ALTERNATİF
Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace
EN İYİ ROCK
Måneskin – THE LONELIEST
EN İYİ LATİN
Anitta – Funk Rave
EN İYİ K-POP
Stray Kids – S-Class
YILIN MÜZİK GRUBU
BLACKPINK
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
EN İYİ YÖNETMENLİK
Taylor Swift – Anti-Hero (Taylor Swift tarafından yönetildi)
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Taylor Swift – Anti-Hero
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Taylor Swift – Anti-Hero
GLOBAL İKON ÖDÜLÜ
Diddy