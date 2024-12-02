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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mücbir sebep hali başvuruya bağlandı: Bireysel başvuruya 24 aya kadar taksit imkanı - İş-Yaşam Haberleri

        Mücbir sebep hali başvuruya bağlandı: Bireysel başvuruya 24 aya kadar taksit imkanı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona ererken, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel başvuru yapabilecek. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla ödenecek vergiler faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 08:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 08:03
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        Mücbir sebep hali başvuruya bağlandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla kaydı bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti. Buna göre, mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadarki beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti.

        Deprem döneminden beri devam eden mücbir sebep hali, kademeli olarak sonlandırılırken, son olarak mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım'a uzatılmıştı. Söz konusu il ve ilçelere yönelik mücbir sebep hali sona erdi.

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        ÖZEL BİR TAKVİM BELİRLENDİ

        Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin mücbir sebep süresince ertelenen beyannamelerine ilişkin beyan ve ödeme süreleri için özel bir takvim oluşturuldu.

        Bakanlık, Vergi Usul Kanunu doğrultusunda vergi türleri itibarıyla farklı beyanname verme ve ödeme süreleri tespit etti.

        Buna göre, KDV beyannameleri üzerine ödenecek vergiler için 4 farklı ödeme zamanı belirlendi. Ödemelerin ilki aralık ayında başlayacak, izleyen ödemeler bu tarihi takip eden ay sonlarına kadar yapılacak.

        Gelir stopaj vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler için de 4 farklı ödeme tarihi saptandı. Bu vergilerin ilki 28 Şubat 2025'e kadar, sonuncusu ise 2 Haziran 2025'e kadar ödenecek.

        2022 ve 2023 yılına ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri de 31 Ocak 2025 tarihine kadar verilecek. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, sırasıyla 28 Şubat 2025 ve 2 Nisan 2025 tarihlerine kadar ödenecek.

        Motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılı ikinci taksiti ile 2024 yılı birinci ve ikinci taksitlerine ilişkin ödemelerin 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor.

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        24 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

        Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin kendileri için devam ettiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel talepte bulunabilecek. Bu talepler, Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilecek, mücbir sebep halinin devam ettiğine karar verilen mükelleflere ilave süre verilebilecek.

        Mücbir sebep nedeniyle ödenememiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte çok zor duruma düşecek mükellefler, bu borçları için ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar taksit talebinde bulunabilecek. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla ödenecek vergiler faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

        YAPILANDIRMA İMKÂNI

        Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ilişkin borcu olanların, ilgili kanun kapsamındaki yapılandırma başvurularını 28 Şubat 2025 tarihine kadar yapması gerekiyor.

        Yapılandırılan borçların ilk taksitleri peşin ödeme dahil 2 Nisan 2025 gün sonuna kadar, diğer taksitleri de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödenecek.

        “BÜTÇE İMKÂNLARINI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

        "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz.

        Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

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