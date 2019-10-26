Japonya’nın Yokohama şehrinde gerçekleştirilen uluslararası mücevher fuarı, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayına sahne oldu.

Japonya, Rusya ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden mücevher firmalarının birbirinden değerli ürünlerini sergilediği fuardan, değeri 200 milyon Yen (1,8 milyon dolar - yaklaşık 10 milyon TL) olan 50 karatlık bir elmasın çalındığı açıklandı.

KİLİTLİ DEĞİLDİ

Hırsızlık olayının, bir fuar çalışanının yerel saatle 18.00'de elmasın yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktığını kaydeden polis, parçanın sergilendiği vitrinin kilidinin de açık olarak bulunduğunu ifade etti.

Elmasın, sergilendiği vitrinde kilitli olarak en son akşam 17.00 sularında görüldüğü belirtildi. Elmasın bir Japon firmasına ait olduğunu öğrenilirken, polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği bir şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.