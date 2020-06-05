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'Kredi kartına 24 ay taksit sektörü canlandırır'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher satışlarında kredi kartına uzun vadeli taksit kararı talep ettiklerini vurgulayarak, "Kredi kartına 24 aya varan taksit sektörümüze derin bir nefes aldıracaktır. Stokları eritebildiğimiz oranda üretim yapan atölyelere yeniden sipariş verebiliriz. Böylelikle ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlar ve ticaret normale döner" dedi

Mücevher İhracatçıları Birliği
HABERTURK.COM

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ekonomide normalleşme adımlarının atılmasıyla mücevher sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi nedeniyle iptal edilen İstanbul Mücevher Fuarı’na değinen Mustafa Kamar, 1250 firmanın fuara büyük bir hazırlık yaptığını hatırlatarak, "Sektörde faaliyet gösteren firmalar, mücevher fuarında satışa sunmak amacıyla binlerce yeni ürün hazırladı. Fuarın iptal edilmesiyle yeni sezon ürünlerden oluşan stoklar elimizde kaldı" dedi.

Mustafa Kamar, mücevher satışlarında kredi kartına uzun vadeli taksit kararı talep ettiklerini vurgulayarak, "Kredi kartına 24 aya varan taksit sektörümüze derin bir nefes aldıracaktır. Stokları eritebildiğimiz oranda üretim yapan atölyelere yeniden sipariş verebiliriz. Böylelikle ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlar ve ticaret normale döner” dedi.

Mobilya ve turizm gibi sektörlere tanınan banka kredisiyle uzun vadeli ödeme kolaylığını örnek olarak gösteren Mustafa Kamar, tüketicilerin ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştıran finansal araçların en başında kredi kartının geldiğini anımsattı.

SEKTÖR YÜZDE 99.5 DARALDI

Mücevher sektörünün, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Mustafa Kamar, küresel salgınla eş zamanlı olarak ana ihracat pazarları Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu gibi bölgelerle ticari ilişkilerinin kesildiğini belirtti.

Mustafa Kamar, dış ülkelerle yapılan ticaretin tamamen durması ve iç piyasada virüs riski sebebiyle perakende mağazalarının da kapanmasıyla sektörde yüzde 99.5’lik bir daralma yaşandığının altını çizdi.

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