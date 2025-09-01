"Mucize" diye satıyorlar! Dikkat cilt sorunlarına yol açıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Büşra Solak Esen, cilt tipine uygun ürün seçilmediğinde bazı hastalıkların ve sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yanlış nemlendirici tercihlerinin akneye, yoğun asit içeren ürünlerin kullanımının ise tahrişe yol açabileceğini aktaran Esen, retinoik asit türevi içerikli ürünlerin gündüz saatlerinde güneş koruması olmadan kullanıldığında ciltte leke artışına neden olabildiğini belirtti.

Esen, yazın güneşten korunmanın önemine değinerek, güneş kremi üzerine makyaj yapılmasının cilde zarar vermediğini ancak kat kat kapatıcı ürünlerin günlük kullanımını önermediklerini ifade etti.

Fondöten ve kapatıcıların içerdiği demir oksit pigmentinin güneşten kısmen koruma sağladığına dikkati çeken Esen, "Yine de güneş kremini 2-3 saatte bir yenilemek şart. Sprey veya 'stick' formdaki ürünler makyajı bozmadan yenileme için tercih edilebilir. Ancak sprey formdaki ürünler uygulanırken solunmamalı" dedi.

Esen, reklamlarda "mucize ürün" olarak tanıtılan kozmetik ve sağlık ürünlerine temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Hiçbir ürün mucize değildir. İnternetten veya sosyal medyadan alınan ürünler ciddi tahriş ve fototoksik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bizim önerdiğimiz dermokozmetik ürünler bile mucize vadetmez. Eğer hızlı sonuç bekleniyorsa bu cihazlı ya da iğneli işlemlerle sağlanabilir ve mutlaka uzman doktor kontrolünde yapılmalıdır. Cildin genel olarak yağlıysa yağlı, kuruysa kuru T bölgesi yağlı, yanaklar kuruysa karma cilt olarak kategorize edilebilir. Ürün seçerken içerik listesinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Hedefimizi belirlemek önemli. Örneğin akneli ciltler komedojenik olmayan ürünleri tercih etmeli. Retinoik asit, azelaik asit, niasinamid gibi aktif içerikler faydalı olabilir. Hassas ciltler ise parfüm ve alkolden uzak durmalı."

Kişisel bakım rutini oluştururken cilde uygun bir temizleme köpüğü, problem odaklı serum, nemlendirici ve mutlaka düzenli güneş koruyucu kullanımının temel bir rutin için yeterli olduğuna değinen Esen, "Çok yoğun asitli ürünleri üst üste kullanmak ise tahrişe ve lekeye yol açabilir. Bu nedenle içerik okumak ve bilinçli ürün seçmek büyük önem taşıyor" diye konuştu. "PAZARLAMA DÖNGÜSÜNDE KESİNLİKLE BİR FİLTRELEMEYE İHTİYAÇ VAR" Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise sosyal medyada tanınmış kişilerce tanıtılan ve milyonlarca kişiye ulaşan takviye ilaçlar, bitkisel ürünler ve cilt bakım ürünlerinin pazarlama döngüsündeki denetim eksikliğine dikkati çekti. Yanlış ürün kullanımının insan sağlığını doğrudan tehdit ettiğine işaret eden Demircan, sosyal medya fenomenlerinin çoğu zaman reklamını yaptığı ürünleri sorgulamadığını kaydetti. Demircan, "Bu pazarlama döngüsünde kesinlikle bir filtrelemeye ihtiyaç var ama filtrelemeden önce denetimlerinin çok daha sıklaştırılması gerekiyor. Bugün birçok influencer bireysel olarak kendi anlaşmasını yaparak ürünün doğruluğunu, ürünün gerçekliğini, firmanın konumunu, ortaklarını, sermayesini sorgulamadan 'Sorguladığım tek şey benim alacağım para' düşüncesiyle bu işlerin içerisine giriyor. Girdikten sonra da maalesef birçok ürün birçok kullanıcının canını yakabiliyor." ifadelerini kullandı.

İnternetten satılan ürünlerde herhangi bir orijinallik filtresi bulunmadığını dile getiren Demircan, vatandaşları videolara güvenerek internetten alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Demircan, sahte veya kontrolsüz kullanılan ürünlerin ölümcül sonuçlara varabileceğine dikkati çekerek, ürünlerin güvenilirlik ayrımını yalnızca hekimlerin yapabileceğini ifade etti. Sahte satıcıların e-ticaret siteleri üzerinden kolayca mağaza açabildiğini vurgulayan Demircan, bunun zincirleme bir sorun oluşturduğunun, satış sürecindeki kontrol eksikliğinin tüketiciyi mağdur ettiğinin altını çizdi. Demircan, tüketicilerin alışveriş yaparken araştırma yapması ve dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Vatandaşların mutlaka firmanın geçmişini, distribütörlüğünü ve Sağlık Bakanlığınca onaylarını araştırması gerekir. Unutmamamız gereken şey şu, biz, oradan aldığımız takviyeleri veya farklı sağlık ürünlerini kendimize, eşimize veya çocuklarımıza veriyoruz. Bu anlamda ana tedarikçiyle mutlaka iletişim halinde olup mutlaka o firmanın Türkiye'de distribütörlüğünün olup olmadığını, o ürünleri satmakla yetkili olup olmadığını anlamamız gerekiyor. İnfluencerların da ürün tanıtımı yaparken sorumluluk alması lazım. Onların da herhangi bir ürünü tanıtmadan veya reklamında oynamadan önce mutlaka ciddi bir araştırma yapmaları gerekir."

SOSYAL MEDYADA 'MUCİZEVİ ÜRÜNLER' OLARAK TANITILANLAR ZARARA SOKUYOR Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Cansu Irmak Ünlü de sosyal medyada "mucizevi ürünler" olarak tanıtılan kozmetiklerin ve makyajların herkese uygun olmadığını söyledi. Yanlış ürünün ciltte ciddi sorunlara ve maddi kayıplara neden olabileceğine dikkati çeken Ünlü, birçok kişinin cilt tipini doğru tanımadan ürün kullandığını, bu durumun akne, egzama ve tahriş gibi şikayetlerle kliniğe başvurulara yol açtığını vurguladı. Ünlü, sosyal medyada tanıtılan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Klinik olarak test edilmemiş ürünler uzun vadede hem maddi hem manevi zarara yol açabiliyor. Her parıltılı ve pahalı ürün cilt sağlığı için uygun değildir" dedi. Cilt bakım ürünü seçerken dermatolojik onaylı olmasına, cilt tipine uygunluğuna ve içerik bilgisine dikkat edilmesini, hassas cilt yapısına sahip kişilere ise kullanmadan önce ürünü küçük bir bölgede test etmeleri gerektiğini aktaran Ünlü, "Yüz temizlendikten bir saat sonra gözlenen parlama, gerginlik ya da kuruluk gibi hisler cilt tipini anlamada yol gösterici olabilir. Ancak hormonal değişiklikler ve çevresel faktörler de cilt tipini etkileyebilir" diye konuştu.