Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Mucize Doktor 17. bölüm fragmanı: Nazlı ve Ali aşkı başlıyor mu? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'da Nazlı da Ali'ye karşı hissettiği duyguların farkına varıyor. Peki Nazlı cesaret gösterip Ali ile bir ilişkiye başlayacak mı? İşte Mucize Doktor 17. yeni bölümüne dair detaylar...

Mucize Doktor

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu dizinin geçen hafta yeni bölümünün ekranlara gelmemesi nedeniyle soruluyor. Mucize Doktor'un yeni bölümünden 2 fragman da yayınlandı. Heyecanın arttığı Mucize Doktor'da izleyici Nazlı'nın Ali'ye karşı olan duygularını itiraf edip bir ilişkiye başlamalarını bekliyor. Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 17. yeni bölümüyle 9 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir.

 

Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür.

Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Tutunamayanlar dizisi konusu ne? Nerede çekiliyor?
TELEVİZYONTutunamayanlar oyuncuları kimler?
Yayın akışı 7 Ocak 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONYayın akışı 7 Ocak
Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Ramo'nun afişi yayınlandı - Magazin haberleri
TELEVİZYON'Ramo' iddialı geliyor!
6 Ocak reyting sonuçları! Reyting sonuçlarında birinci ne oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON6 Ocak reyting sonuçları!
Ramo 14 Ocak'ta Show TV'de! İşte Ramo 1. bölüm fragmanı
TELEVİZYONRamo 14 Ocak'ta Show TV'de!
Sefirin Kızı bu akşam neden yok, var mı? Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman? 6 Ocak Star TV yayın akışı
TELEVİZYONSefirin Kızı bu akşam neden yok?
Yasak Elma bu akşam neden yok, var mı? Yasak Elma 64. bölüm ne zaman? 6 Ocak FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONYasak Elma bu akşam neden yok?
Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak 2020 Pazartesi SHOW TV yayın akışı
TELEVİZYONÇukur bu akşam neden yok?
Zerrin Tekindor, 'Zemheri'yle bu kez çok farklı bir rolde!
TELEVİZYONZerrin Tekindor'u hiç böyle görmediniz!
Yayın akışı 6 Ocak 2020 Pazartesi - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 6 Ocak Pazartesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X