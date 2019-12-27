Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un dün akşam ekranlara gelen 16. bölümünün ardından dizinin izleycileri tarafından 17. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Dizinin son bölümünde Mucize Doktor'da Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Beliz ile Ferman ayrılığa dayanamayarak tekrar barıştı.

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir.Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.