Mucize Doktor 57. son bölüm yayınlandı. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman sol eliyle cerrahlığa dönmeye kararlıdır ama Vuslat onun yerine çoktan birini bulmuştur. Mucize Doktor 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 57. son bölüm...

MUCİZE DOKTOR 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verir. İki dahi doktor şahit olan herkesi şaşkına çeviren, kıyasıya bir mücadeleye girerler. Sonunda kazanan kim olacaktır? Ali mi? Yoksa Muhsin mi?

Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder. Diğer taraftan Demir’in ortadan kayboluşu ve Tanju’nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman’ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır? Yoksa her son bir başlangıç mıdır?