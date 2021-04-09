Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Mucize Doktor 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 57. son bölüm

Mucize Doktor 57. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı dizi her Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında yer alıyor. Mucize Doktor 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 57. son bölüm...

Mucize Doktor 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 57. son bölüm

Mucize Doktor 57. son bölüm yayınlandı. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman sol eliyle cerrahlığa dönmeye kararlıdır ama Vuslat onun yerine çoktan birini bulmuştur. Mucize Doktor 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 57. son bölüm...

MUCİZE DOKTOR 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verir. İki dahi doktor şahit olan herkesi şaşkına çeviren, kıyasıya bir mücadeleye girerler. Sonunda kazanan kim olacaktır? Ali mi? Yoksa Muhsin mi?

Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder. Diğer taraftan Demir’in ortadan kayboluşu ve Tanju’nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman’ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır? Yoksa her son bir başlangıç mıdır?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız 1. bölüm
TELEVİZYONCamdaki Kız yeni fragmanı yayında
Akrep 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 17. son bölüm
TELEVİZYONAkrep yeni fragman yayında
Bir Zamanlar Çukurova 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 91. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı...
Alev Alev 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 22. son bölüm tek parça izle:
TELEVİZYONAlev Alev 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hayalet Dayı konusu nedir? Hayalet Dayı oyuncuları kimler?
TELEVİZYONHayalet Dayı konusu nedir?
Arıza final fragmanı yayınlandı! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"Ben oyun bitti demeden bitmez!"
Ramo 39. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 39. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONRamo 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayında!
Camdaki Kız'ın hikayesi nedir? Camdaki Kız dizisinin konusu
TELEVİZYONCamdaki Kız'ın hikayesi nedir?
Camdaki Kız oyuncu kadrosu: Camdaki Kız oyuncu isimleri nedir?
TELEVİZYONCamdaki Kız oyuncu kadrosu
"Sevcan'la Lezzet Yolunda" 12 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün SHOW TV'de
TELEVİZYON"Sevcan'la Lezzet Yolunda" SHOW TV'de başlıyor!