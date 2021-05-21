Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 62. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 63. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferman, Tanju’nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman’ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır.

Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali’nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali’nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 64. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...