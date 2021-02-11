Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından Reha Özcan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Ali Vefa'yı koruyup kollayn Adil Hoca'yı canlandıran Reha Özcan son olarak Bizim Hikaye dizisinde oynamıştı. Seyirciler merak ediyor: Mucize Doktor Reha Özcan diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Adil Hoca ölüyor mu?

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA ÖLÜYOR MU?

Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan'ın geçtiğimiz günlerde projeden ayrılma yönünde bir karar aldığı açıklanmıştı. Son fragmanında yaşanan patlama sonucu masum birinin hayatını kaybedeceğinin sinyalleri verildi. O masum kişininde ayrılma kararı alan Reha Özcan olduğu tahmin ediliyor. Yani Adil Hoca karakteri, 49. bölümde ölecek ve Reha Özcan diziden ayrılmış olacak.