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Yediği tekme hayatını kurtardı! 0:00 / 0:00

AA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olan Ahmet Kaya (8), gittiği tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme sonrası kendini kötü hissetti. Şiddetli karın ağrısı yaşayan ve baygınlık geçiren Kaya, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARACİĞERİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

AA'daki habere göre buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kaya'ya yapılan tetkiklerde karaciğerinde şiddetli kanama tespit edildi.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖR ÇIKTI

Entübe edilen ve kan takviyesi yapılarak ameliyata alınan Kaya'nın karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi. Karaciğerinin üçte biri alınan Kaya'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

"ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİP ÇIKARDIK"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, hastanın getirildiğinde genel durumunun çok kötü olduğunu, şiddetli kanama görülmesi üzerine kendi kliniklerinde tedavisine başladıklarını, hastayı entübe ettiklerini söyledi.

"NEFES ALAMIYORDU, DURUMU KÖTÜYDÜ"

"Nefes alıp veremiyordu, durumu kötüydü, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti" diyen Okur, kanamayı durdurmak için girişimsel radyoloji bölümünden destek aldıklarını, onların da tetkiklerde kanamaya ilişkin bir tespitte bulunamadığını dile getirdi.

"TÜMÖR PATLAMASINA BAĞLI KANAMAYI İLK KEZ GÖRDÜK"

Kan takviyesi yapıldığını ancak genel durumu stabil olmayınca hastayı ameliyata almaya karar verdiklerini anlatan Okur, "Karaciğerin üçte birinde tümör vardı. O tümör kanamıştı. Girişimsel radyoloji o yüzden tespit edememişti. Sonra kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık" dedi.

"İYİ Kİ TEKME YEMİŞ"

Okur, ameliyatın 6 saat sürdüğünü belirterek, zorlu geçen bir ameliyat ve iyi bir takiple hastanın genel durumunun şu anda iyi olduğunu aktardı. Hastanın tedavisinin klinikte sürdüğünü dile getiren Okur, "Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş" diye konuştu.

"HASTANIN DURUMUNU TAKİP EDECEĞİZ"

Okur, hastanın bundan sonraki durumunu yine kendilerinin takip edeceğini, tümörün cinsine göre tedavi ve yaklaşım planlaması yapacaklarını kaydetti.

"ÇOK ŞÜKÜR DURUMU İYİ"

Ahmet Kaya da aldığı darbe nedeniyle karnının ağrıdığını, su içtikten sonra istifra ettiğini anlatarak, gördüğü tedavi sayesinde kendisini iyi hissettiğini söyledi. Anne Sevinç Kaya da oğlunu tekvando kursuna bıraktıktan birkaç saat sonra, eğitmenin kendisini arayarak, durumu anlattığını ifade etti.

"OĞLUM YERE YIĞILDI"

"Kursa gittiğimde sandalye üzerinde oturuyordu. Durumu çok kötüydü. Eğitmenin kolundan tutmasıyla oğlum yere yığıldı" diyen Kaya, hastaneye kaldırdıkları sırada çocuğunun sara nöbeti geçirdiğinin düşünüldüğünü aktardı. Kaya, "Çocuğum kendini kaybetti. Çok kötü bir gündü. Doktorlar müdahale etti. Doktorlarımız çocuğumla ilgilendiler. Ameliyatı 6 saat sürdü. Çok şükür durumu çok iyi şimdi. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Baba Nedim Kaya da her şeyde bir hayır olduğunu belirterek, "Çocuğumun yüzde 10-20 yaşama şansı vardı. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şeyi. Şimdi çok şükür iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." dedi.