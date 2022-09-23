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Mucizevi çözüm! Bu karışım beyaz saç problemini yok ediyor!

Eskiden belirli bir yaşa geldikten sonra beyazlayan saçlar, şimdi birçok gencin rahatsız olduğu konular arasında yer alıyor. Bu durumu önlemek için bazı yöntemler mevcut. Evde yapacağınız karışımlar ile beyaz saçlarınızı yok etmek elinizde. İşte ayrıntılar...

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  • Mucizevi çözüm! Bu karışım beyaz saç problemini yok ediyor!

    Genetik, yapısal ve dış faktörlerden dolayı meydana gelen beyaz saç sorunu, artık sadece yaşı ilerleyen kişilerin değil, gençlerinde problemi olmaya başladı. Saçları beyazladığı için aynalara küsen kişilere, evde uygulayabilecekleri ve saçlarını kurtarabilecekleri mucizevi bir yöntemi haberimizin devamında derledik.
  • Mucizevi çözüm! Bu karışım beyaz saç problemini yok ediyor!

    BEYAZ SAÇ NEDEN ÇIKAR?

    Beyaz saçın çıkma nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

    B12 vitamini eksikliği,

    Yetersiz beslenme,

    Tiroid sorunu,

    Stresli yaşam,

    Çok fazla boya kullanımı,

    Endişe,

    Fazla ilaç kullanımı gibi durumlar beyaz saç oluşumunu arttırabilir.

    **Kendinizde gördüğünüz anormal bir değişiklik var ise doktorunuza başvurmanızı öneririz.**
  • Mucizevi çözüm! Bu karışım beyaz saç problemini yok ediyor!

    BEYAZ SAÇ TELİ KOPARILIR MI?

    Aslında beyaz saçı yolmak beyaz saçı arttırmaz fakat saçınızı yolmak saç kökünüzün travmatize olmasına yol açabilir ve beraberinde enfeksiyon meydana gelebilir.
  • Mucizevi çözüm! Bu karışım beyaz saç problemini yok ediyor!

    SAÇ BEYAZLAMASINA NEDEN OLAN GIDALAR

    Saçın beyazlamasına etki eden gıdalar şu şekilde sıralanabilir;

    Rafine şeker: İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre rafine şeker sağlıklı saç kökleri için gereken vitaminin emilimini ve melanin pigmentinin işlevselliğini kaybettiriyor.

    Hayvansal protein: Saç için hayvansal protein almamız gerekli fakat dozunu kaçırırsak beyaz saç oluşumunu tetikleyebilir. Çünkü fazla proteini vücut kullanamaz bu şekilde ürik asit seviyesi yükselir.
  • Mucizevi çözüm! Bu karışım beyaz saç problemini yok ediyor!

    SAÇ BEYAZLAMASINI ÖNLEYEN GIDALAR

    Saçın beyazlamaması için destek olan gıdalar şu şekildedir;

    Kalsiyum,

    Çinko,

    B vitamini (B2,B3),

    Selenyum,

     

    Omega 3

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**
  • Mucizevi çözüm! Bu karışım beyaz saç problemini yok ediyor!

    SAÇ BEYAZLAMASINI DURDURAN YÖNTEM

    Malzemeler:

    İki bardak su,

    Soyulmuş patates

    Hazırlanışı:

    Soyulan patatesleri suya dökün ve karışımı beş dakika kadar pişirin. Çözeltiyi elemek için elekten yardım alın. Bu işlem çözelti sararınca yapılmalıdır yoksa karışım siyah rengini alır.

    Nasıl kullanılır?

    Saçlarınızı yıkarken şampuanınızı kullanın,

     

    Karışımı saça uygulayın ve havlu ile sarıp 30 dakika bekletin. Rahatsız olursanız daha sonra saçınızı durulayabilirsiniz. 

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