SAÇ BEYAZLAMASINI DURDURAN YÖNTEM

Malzemeler:

İki bardak su,

Soyulmuş patates

Hazırlanışı:

Soyulan patatesleri suya dökün ve karışımı beş dakika kadar pişirin. Çözeltiyi elemek için elekten yardım alın. Bu işlem çözelti sararınca yapılmalıdır yoksa karışım siyah rengini alır.

Nasıl kullanılır?

Saçlarınızı yıkarken şampuanınızı kullanın,

Karışımı saça uygulayın ve havlu ile sarıp 30 dakika bekletin. Rahatsız olursanız daha sonra saçınızı durulayabilirsiniz.