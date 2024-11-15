Müftülük görevlisi Fatih Eryılmaz Almanya'da kayboldu

Türkiye’den yaklaşık iki ay önce Almanya'nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camii'ne görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz’dan, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

Eryılmaz’ın bulunabilmesi için Almanya'daki yetkililer tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz'ın kaybolması, ailesi ve tüm cami cemaatini üzüntüye boğdu.