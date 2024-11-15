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        Haberler Gündem Güncel Müftülük görevlisi Fatih Eryılmaz Almanya'da kayboldu | Son dakika haberleri

        Müftülük görevlisi Fatih Eryılmaz Almanya'da kayboldu

        Kütahya İl Müftülüğünden, Almanya'nın Duisburg şehrinde görev yapan ve 8 gündür haber alınamayan İmam-Hatip Fatih Eryılmaz ile ilgili yapılan açıklamada, "Görevlimizin salimen bulunabilmesi için dua ediyoruz" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:19 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:19
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        Müftülük görevlisi Almanya'da kayboldu
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        Türkiye’den yaklaşık iki ay önce Almanya'nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camii'ne görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz’dan, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

        Eryılmaz’ın bulunabilmesi için Almanya'daki yetkililer tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz'ın kaybolması, ailesi ve tüm cami cemaatini üzüntüye boğdu.

        Kütahya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Görevlimizin salimen bulunabilmesini Cenabı-Haktan niyaz ederiz” ifadesine yer verilerek dualar edildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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