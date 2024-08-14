ATV'de izleyicilerle buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finalini yapmıştı. Sezon arasına giren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman ve hangi gün ekrana dönecek? İşte detaylar...