Müge Anlı'da son dakika Engin Karakollu olayı kan dondurdu. Nevşehir'de 15 aydır haber alınmayan 34 yaşındaki Engin Karakollu'nun annesi ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına çıkarak oğlunun bulunması için yardım istemişti. Engin Karakollu'nun en son babası Arif Karakollu ile görüştüğü ortaya çıkmasının ardından Arif Karakollu canlı yayına katıldı.

BABA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: OĞLUM ENGİN'İ BEN ÖLDÜRDÜM

Baba Arif Bey, oğlu Engin Karakollu'dan çok eziyet gördüğünü söylerek tek kurşunla öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti. Arif Karakollu, "Çok pişmanım ama benim kendimi de korumam gerekiyordu. Oğlumun beni cinsel anlamda istismar etmesinden korktum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Benim çocuğum çok iyiydi hiç bir sorunumuz yoktu. Bana yaptığı eziyetleri keşke görseydiniz Müge Hanım. Ben böyle olmasını istemezdim. Vicdanım rahat etmedi. Buraya cinayeti itiraf etmeye geldim" diyerek kendisini savundu.

ENGİN KARAKOLLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Baba Arif Karakollu oğlu Engin Karakollu'yu nasıl ödlrüdüğünü şu sözlerle anlattı: "Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Engin Karakollu'nun annesi Şaziment Hanım eşinin oğlunu öldürdüğünü duyunca adeta sinir krizi geçirdi. Oğullarının eziyetinden yaşadıkları evi terk ettiklerini doğrulayan Şaziment Hanım, "Bunun sonu ölüm olmamalıydı. Canı veren Allah o alır. Biz Engin'in geldiğini öğrenince Arif'e köye geri gitmemesi için yalvardık. Kalktı gitti. Keşke gitmeseydi oğlumu öldürmeyecekti" dedi.

OĞLUNU ÖLDÜREN BABA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı'nın programında Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu canlı yayında Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.