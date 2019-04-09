- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Müge Anlı'da son dakika Engin Karakollu olayı kan dondurdu. Nevşehir'de 15 aydır haber alınmayan 34 yaşındaki Engin Karakollu'nun annesi ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına çıkarak oğlunun bulunması için yardım istemişti. Engin Karakollu'nun en son babası Arif Karakollu ile görüştüğü ortaya çıkmasının ardından Arif Karakollu canlı yayına katıldı.
BABA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: OĞLUM ENGİN'İ BEN ÖLDÜRDÜM
Baba Arif Bey, oğlu Engin Karakollu'dan çok eziyet gördüğünü söylerek tek kurşunla öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti. Arif Karakollu, "Çok pişmanım ama benim kendimi de korumam gerekiyordu. Oğlumun beni cinsel anlamda istismar etmesinden korktum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Benim çocuğum çok iyiydi hiç bir sorunumuz yoktu. Bana yaptığı eziyetleri keşke görseydiniz Müge Hanım. Ben böyle olmasını istemezdim. Vicdanım rahat etmedi. Buraya cinayeti itiraf etmeye geldim" diyerek kendisini savundu.
ENGİN KARAKOLLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Baba Arif Karakollu oğlu Engin Karakollu'yu nasıl ödlrüdüğünü şu sözlerle anlattı: "Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Engin Karakollu'nun annesi Şaziment Hanım eşinin oğlunu öldürdüğünü duyunca adeta sinir krizi geçirdi. Oğullarının eziyetinden yaşadıkları evi terk ettiklerini doğrulayan Şaziment Hanım, "Bunun sonu ölüm olmamalıydı. Canı veren Allah o alır. Biz Engin'in geldiğini öğrenince Arif'e köye geri gitmemesi için yalvardık. Kalktı gitti. Keşke gitmeseydi oğlumu öldürmeyecekti" dedi.
OĞLUNU ÖLDÜREN BABA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!
Müge Anlı'nın programında Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu canlı yayında Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.