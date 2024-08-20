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        Haberler Bilgi Magazin Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        Müge Anlı'nın hafta içi her gün sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, yaz tatili nedeniyle ara verilmesinin ardından izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Programın takipçileri, "Müge Anlı ne zaman ekranda olacak? Yeni sezonun başlangıç tarihi duyuruldu mu?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının yeni sezonuyla ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 20.08.2024 - 21:32
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        ATV'de izleyicilerle buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finalini yapmıştı. Sezon arasına giren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman ve hangi gün ekrana dönecek? İşte ayrıntılar...

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        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana gelmişti.

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        MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.

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