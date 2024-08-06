Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?
ATV'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı'nın yeni sezon başlangıç tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yaz sezonu nedeniyle ara verilen programın takipçileri, "Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yeni sezonun tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezon tarihi ve detaylar...
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapmıştı. Sezon arası süresince yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi sorgulanıyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana gelmişti.
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.