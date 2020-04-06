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Müge Anlı neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı

Müge Anlı neden yok? Soruları programın sevenleri tarafından yanıt arıyor. Peki, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte ATV yayın akışı

Müge Anlı

Müge Anlı neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanan günlük program koronavirüs engeline takıldı. İşte, detaylar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yeni bölümlerinin yayınlanacağı henüz belli değil. Kanal tarafından açıklama gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.

MÜGE ANLI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Müge Anlı programının bugün yayınlanmamasının ardından sosyal medyada da çok konuşuldu. Programın sıkı takipçileri, "Müge Anlısız karantina nasıl geçecek" gibi yorumlarda bulundu.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (TEKRAR)
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19.00 ATV ANA HABER
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20: SON DURAK

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