Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Fatma Karadağ, sevgilisinin hep gözlükle gezdiğini ve "Sadece ölüler görür" dediğini söyledi. Bu sözler üzerine Müge Anlı "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" ifadesini kullandı. İşte bahsedilen Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı'nın son hali...