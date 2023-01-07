"CIBIL ÇIPLAK GELDİ KARŞIMA"

Sinan Sardoğan'ın Hamide Teyze'ye çilek götürmesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulurken Müge Anlı, "Sen çilekleri götürdüğün zaman Hamide Teyze'den nasıl bir karşılık bekliyordun? O da çilekleri kabul ettiği için aslında seni beğenmiş mi oluyordu" diye sorunca Sinan, "Evet. Çocuklarım karışamaz diyordu bana" ifadelerini kullandı.

Sinan Sardoğan ise 'Ben bir çay suyu koyayım da sen bir bak dedi. Ben bir üstümü değiştireyim dedi. Bir geldi, cıbıl çıplak karşıma. Yemin ediyorum zor kaçtım" dedi. Müge Anlı ise yaşananlarla ilgili Hamide Teyze'nin şikayetçi olması gerektiğini dile getirdi.