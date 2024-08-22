Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen programın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Programın takipçileri tarafından araştırılan ''Müge Anlı ne zaman başlayacak?'' sorusu yanıt buldu. Sezonun başlamasına kısa süre kala Müge Anlı yeni sezon tarihi netleşti. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor, ilk bölüm ayın kaçında?
Uzun yıllardır ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sunuculuğunu Müge Anlı’nın yaptığı program, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Müge Anlı yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama geldi. Programın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile ‘’Müge Anlı yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, ayın kaçında?’’ soruları yanıt buldu. İşte Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi ve detaylar...
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu.
Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programın izleyicilerle buluşacağı tarihi duyurdu.
Buna göre, Müge Anlı yeni sezon 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.
Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.