"HEM ÇALIŞIYORUM HEM DE ONUNLA VAKİT GEÇİRİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kızı Vina ile sette çekilen bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir 'çalışan anne' fotoğrafımız olmasın mı? Minnoşun her yerde benimle olmasını seviyorum. Böylece hem çalışıyorum hem de onunla da vakit geçirebiliyorum. Biraz fazladan yorgunluk olsa da... Onun farklı ortamlar görmesi ve değişik olaylar deneyimlemesi adına buna değer sanırım.