        Haberler Magazin Müge Boz, hastalığını ilk kez açıkladı - Magazin haberleri

        Müge Boz, hastalığını ilk kez açıkladı

        Avusturya'da detoksa giren Müge Boz, yaklaşık 20 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığını ilk kez kamuoyuna açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:30
        Hastalığını ilk kez açıkladı
        Oyuncu Müge Boz, Avusturya’da devam eden detoks süreci sırasında yıllardır gizlediği sağlık sorununu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Boz, bu sürecin kendisi için hem fiziksel hem de duygusal açıdan oldukça zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

        Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaşadıklarını anlatan Müge Boz, hastalığını uzun yıllar boyunca kabullenemediğini ve özellikle yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın büyük bir yük haline geldiğini ifade etti.

        Müge Boz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bu videoyu nasıl çektim, hâlâ bilmiyorum. Hazır değildim belki ama artık bildiklerimi, yaşadıklarımı paylaşmak istedim. 20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. ‘Öldürmez ama süründürür’ derler kendisi için. Sedef hastalığı. Yıllarca sakladım, kabullenemedim. Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoxa da keyiften ya da kilo vermek için gelmedim. Kendim için, iyileşmek için geldim. Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim. Otoimmün hastalıklarla ilgili daha çok konuşabiliriz isterseniz."

        #müge boz
