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        Haberler Magazin Müge Boz'un Rika'sı doğdu

        Müge Boz'un Rika'sı doğdu

        Müge Boz ile Caner Erdeniz'in ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine Rika adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:56
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        Rika'sı doğdu
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        201'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturan, Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.

        Müge Boz ile Caner Erdeniz, ikinci kez anne - baba oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen çiftin, bir erkek bebeği oldu. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi. Müge Boz ile Caner Erdeniz'in Vina adını verdikleri bir kız çocuğu bulunuyor.

        * Rika... Osmanlı Devleti'nde günlük yazışmalar, mektuplar, el yazması eserler için kullanılan gözde bir yazı tipiydi.

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        #müge boz
        #caner erdeniz
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