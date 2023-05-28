Muğla Seçim Sonuçları 2023: Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Muğla başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Muğla seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.92 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.3 oldu. Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 422.245 oyla yüzde 66.23 - Recep Tayyip Erdoğan: 215.344 oyla yüzde 33.77 aldı.

Muğla 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 422.245 oyla yüzde 66.23

Recep Tayyip Erdoğan: 215.344 oyla yüzde 33.77

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 448.925 oyla yüzde 62.90 - Recep Tayyip Erdoğan: 225.948 oyla yüzde 31.66 oy oranı elde etmişti.

