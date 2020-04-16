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Muğla'da açık kahvehaneye baskın

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık tutulan kahvehaneye baskın yapıldı. Kahvede içki içen 5 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmak üzere karakola götürüldü

muğla
İHA

Olay  Muğla'nın merkez Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir kahvede meydana geldi. 

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kahvehanenin açık olduğu ve içeride içki içildiği yönünde ihbar aldı.

Kahvehaneye giden polis ekipleri tarafından, mekanın açık olduğu ve içeride iş yeri sahibinin yanı sıra toplam 5 kişi olduğu tespit edildi.

İHA'nın haberine göre; kahvede içki içen 5 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmak üzere karakola götürüldü.

 

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