Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket edip ana yola çıkınca başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, hareket eden otomobili durdurmak amacıyla içine binen sürücü Ünal Özdemir hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster