Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli tutuklandı
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. JASAT ekiplerince ayrıca yakalanan 13 şüpheliden 10'u da tutuklandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 16-22 Mart tarihleri arasında 2 bin 498 devriye gerçekleştirilirken 24 bin 717 kişi ve 2 bin 391 araç kontrol edildi.
93 KİŞİ YAKALANDI
İHA'daki habere göre; arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlık suçundan 8, kaçakçılık suçundan 8, uyuşturucu madde suçundan 10, diğer suçlardan 60 kişi olmak üzere toplam 93 şüpheli yakalandı.
28 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalananlardan 28 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
JANDARMA 13 KİŞİYİ YAKALADI
Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından; yakalama kararı ile aranan toplam 13 şüpheli yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca 10 zanlı tutuklandı.
AZALMA OLDUĞU AÇIKLANDI
Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; tehdit, hakkı olmayan yere tecavüz, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, imar kirliliğine neden olma suçlarında azalma meydana geldiği açıklandı.