        Haberler Gündem Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkiinde, A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli motosiklet sürücüsü Ekrem Y.'ye çarptı. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:38
        Elektrikli motosiklet sürücüsü kaza kurbanı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.Ö. (68) idaresindeki hafif ticari araç Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkisinde yaya geçidinden elektrikli motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan Ekrem Y. (48) ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Ekrem Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        FOTO: İHA

        #Fethiye
        #haberler
