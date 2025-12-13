Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkiinde, A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli motosiklet sürücüsü Ekrem Y.'ye çarptı. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.Ö. (68) idaresindeki hafif ticari araç Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkisinde yaya geçidinden elektrikli motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan Ekrem Y. (48) ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Ekrem Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
FOTO: İHA