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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da orman yangınına neden olma iddiasıyla 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Muğla'da orman yangınına neden olma iddiasıyla 1 tutuklama

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 00:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:25
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        Orman yangınına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı
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        Muğla Köyceğiz'de, Otmanlar Mahallesi Erikli mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli, ​Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #Köyceğiz
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