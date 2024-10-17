Muğla'da orman yangınına neden olma iddiasıyla 1 tutuklama
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Muğla Köyceğiz'de, Otmanlar Mahallesi Erikli mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.