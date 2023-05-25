Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru öldü

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru hayatını kaybetti

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Polis memuru Mustafa Pala (25) idaresindeki motosiklet, Ula-Çiçekli kara yolu Yüksekokul Kavşağı'nda R.C'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Polis memuru Pala, çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Pala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memurunun cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sakarya'da traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Sakarya'daki traktör fabrikasında yangın
OY VERME SAATLERİ 28 Mayıs 2023 Pazar | İkinci tur Cumhurbaşkanlığı oy verme işlemi saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
GÜNDEM YSK duyurdu: İşte oy verme saatleri!
İkinci tur seçimlerinde oy nasıl kullanılır? 28 Mayıs'ta nasıl oy kullanılacak?
GÜNDEM İkinci tur seçimlerinde oy nasıl kullanılır?
CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı ve kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı okunacak dualar neler?
GÜNDEM Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu ...
Ayrıldığı kadına cadde üzerinde kurşun yağdırdı
GÜNDEM Ayrıldığı kadına cadde üzerinde kurşun yağdırdı
Emekli muhasebeci, emekli doktoru başından vurdu
GÜNDEM Emekli muhasebeci, emekli doktoru başından vurdu
Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 26 Mayıs 2023 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il Cuma namazı saatleri
GÜNDEM 26 Mayıs il il Cuma namazı saatleri
Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı
GÜNDEM Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.