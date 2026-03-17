Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Muğla'da yangınlara karşı "Yeşil Kalkan" | Son dakika haberleri

        Muğla'da orman yangınlarına karşı "Yeşil Kalkan"

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaklaşan yangın sezonu öncesi önleyici tedbirlerini artırdı. Ekipler, karayolunu kullanan sürücülerin araçlarından atabileceği yanıcı maddelerin orman yangınına sebebiyet vermemesi için "Yeşil Kalkan (Steril Hat)" oluşturuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaklaşan yangın sezonu öncesi önleyici tedbirlerini artırdı.

        2

        Orman yangınlarıyla mücadelede "önleyici faaliyetler" kapsamında yürütülen çalışmalar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde aralıksız devam ediyor. Muhtemel bir yangının karayolundan ormanlık alanlara sıçramasını engellemek amacıyla başlatılan temizlik seferberliğinde, kritik güzergahlardan biri olan Muğla-Denizli karayolu mercek altına alındı.

        3

        Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda; yol kenarlarındaki kuru otlar, yanıcı bitki artıkları ve yangın riski taşıyan çalı formundaki bitkiler temizleniyor.

        4

        Karayolunu kullanan sürücülerin araçlarından atabileceği yanıcı maddelerin orman yangınına sebebiyet vermemesi için oluşturulan bu "Yeşil Kalkan (Steril Hat)", ormanlar için adeta bir güvenlik şeridi görevi görüyor.

        5

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Yılanlı İşletme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Ülküdür, yangınla mücadelenin sadece alevlerle savaşmak değil, yangın çıkmadan önce gerekli tedbirleri almak olduğunun altını çizerek; yol kenarı temizliklerinin yangın riskini minimize etmede hayati önem taşıdığını vurguladı.

        6

        Ekiplerin hummalı çalışması devam ederken, yetkililer özellikle karayollarını kullanan vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

        7

        Yol kenarlarına cam şişe, izmarit veya yanıcı madde bırakılmamasının, orman ekiplerinin yürüttüğü bu temizlik çalışmaları kadar kritik olduğu ifade edildi.

        #muğla haberleri
        #orman yangınları
        #yeşil kalkan steril hat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
