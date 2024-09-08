Muğla'daki yangın ikinci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada devam ediyor.

Orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı.

6 UÇAK VE 16 HELİKOPTER İLE ALEVLERE MÜDAHALE 20'nci saatine giren yangına 6 uçak, 16 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı. Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.

ARI KOVANLARI ZARAR GÖRDÜ Yangında alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü. Yakınlarına ait arı kovanlarının zarar görmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren mahalle sakini İsmail Tolga, "Sağım yapıyorduk, dumanları görünce bölgeyi terk ettik. Yakınlarımın arı kovanları yandı çok üzgünüz" dedi. Öte yandan, yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor. REKLAM

MUĞLA VALİSİ: YANGIN GENİŞ BİR ALANDA Muğla Valisi İdris Akbıyık dün akşam saatlerinde yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Akbıyık, "Orman yangını başladı. Orman Genel ve Bölge Müdürlüğümüzün tüm ekipleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin itfaiye araçları, Devlet Su İşleri, AFAD, sağlık, emniyet teşkilatımızın, jandarmamız yangına müdahale ediyoruz. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. 21 hava aracımız, 6'sı uçak, 15'i helikopter ile 1 deniz aracımız da bu çalışmalara destek verdi. 130 civarı arazöz, 123 civarı çeşitli araçlar ve 25 civarı iş makinesi alanda çalışma yapıyor. Büyük geçmiş olsun, inşallah ekiplerimiz var gücüyle kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabii yangın geniş bir alanda. Bazı yerlerde ulaşım sorunu var. Rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdi. İnşallah durduracağız. Bu arada STK'larımız bölgede. Köylülerimiz bütün traktör ve arazözleriyle orman teşkilatımıza, jandarmamıza, AFAD'ımıza destek veriyor. İnşallah durduracağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı durdurulmaya çalışılıyor. Bazı yerlere gördüğünüz gibi ulaşılamıyor."