Muğla'da kaza, 19 Nisan saat 16.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki otomobil, Berkcan Kaplan'ın (25) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

DHA'daki habere göre kazada, yola savrulan Kaplan ile yanındaki eşi Saliha Urlu Kaplan (20) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılardan Saliha Urlu Kaplan, bir özel hastaneye kaldırıldı. Berkcan Kaplan ise Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.