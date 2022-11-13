Fethiyespor - Uşakspor: 0-2

FETHİYE, (DHA)STAT: Fethiye İlçe
HAKEMLER: Metehan Alpat, Adem Şahan, Ferhat Çalar
FETHİYESPOR: Enes Taha Can, Selçuk Hakalmaz, Rıdvan, Selim, Doğan Can (Dk. 74 Aykut), Burak Özduman (Dk. 54 Berkin), Oktay, Selçuk Alibaz, Onur Taha (Dk. 61 İlyas), Burak Başkaya (Dk. 46 Cihan)
UŞAKSPOR: Vedat Erhan, Mehmet, Onur, Sefa, Şamil, Onurcan (Dk. 71 Ahmet), Sefer (Dk. 64 Çağrı), Murad Han (Dk. 63 Ömer Faruk), Murat Şenel (Dk. 88 İbrahim), Muzaffer (Dk. 88 Doğan)
GOLLER: Dk. 36 Taha Can (Kendi kalesine), Dk. 45 Onurcan (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Selim, Enes, Cihan, Selçuk Alibaz, Oktay (Fethiyespor), Vedat (Uşakspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, 14'üncü haftada evinde Uşakspor'a 2-0 yenildi. Deplasmanda 36'ncı dakikada kendi kalesine Taha Can ve 45'inci dakikada Onurcan'ın golleriyle 3 puana ulaşan Uşakspor, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle bu sezon ilk kez düşme hattından çıkmayı başardı. Uşakspor 13 puana ulaşırken, galibiyet hasretini 4 haftaya çıkaran Fethiyespor ise 15 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-11-13 16:06:35
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