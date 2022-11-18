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Bodrum'da sahte içkiden ölen Tumanbay toprağa verildi

DHA

Bodrum'da sahte içkiden ölen Tumanbay toprağa verildi


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hasan Rıfat Tumanbay (58) toprağa verildi. Birlikte içki içtiği arkadaşı Ahmet Barut B.'nin (65) tedavisi ise sürüyor.
Eskiçeşme Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Hasan Rıfat Tumanbay ile arkadaşı Ahmet Barut B., 15 Kasım günü akşam saatlerinde iddiaya göre, sahte içki içti. Tumanbay'ın sabah fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Zehirlenme şüphesiyle özel hastaneye kaldırılan Tumanbay, hayatını kaybetti. Tumanbay'ın kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak. Ahmet Barut B.'nin ise evinde fenalaştığı belirtildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Batur B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Tumanbay'ın cenazesini ailesi teslim aldı. Tumanbay için Bitez Adliye Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tumanbay'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tumanbay Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-18 18:33:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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