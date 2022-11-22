Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehliyete attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Fethiye ilçesinin Karaçulha Çevre Yolu'nda giden kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehliyete attı. Trafikte seyir halindeki araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydeden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada tepki topladı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-11-22 22:23:37
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