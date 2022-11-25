Jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele gününde 'turuncu renk' farkındalığı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, KADES bilgilendirmesi yapılıp, 'Kadına El Kal-Ka-Maz' projesi çerçevesinde kadınlara bilgi verdi. Bunun yanı sıra ekipler kadınlara karanfil dağıttı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin rengi olan turuncu rengi kentin yüksek yerlerinde yansıtarak farkındalık yaptı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik yaptı. Bu kapsamda ekipler, kentin birçok noktasında başta kadınlar olmak üzere vatandaşlara karanfil dağıttı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında; 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz Projesi' konusunda bilgiler verildi. Katılımcıların KADES uygulamasını yüklemesi de sağlanıp, uygulamanın önemi anlatıldı. Projeler ile ilgili broşür dağıtıldı. Bunun yanı sıra ekipler akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte kentin yüksek noktalarında kadına yönelik şiddetle mücadelenin rengi olan turuncu rengi yansıtarak farkındalık oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-25 22:34:51



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