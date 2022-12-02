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Bodrumspor evinde çıkış arayacak

DHA

Bodrumspor evinde çıkış arayacak


BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Altaş Denizlispor ile golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve bu sezon ilk kez Play-Off hattının dışında kalan Bodrumspor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Bu sezon ilk defa Play-Off potasının dışında kaldık. Son maçlarda aldığımız skorlar bizim için iyi değildi. Ufak bir düşüş yakaladık. Bu maçı kazanırsak yeniden çıkışa geçeceğimizi biliyoruz. Artık galibiyet alma zamanımız geldi. Devrenin sonuna kadar maksimum puanı toplamaya çalışacağız" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2022-12-02 11:22:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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