Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın

Tolga TAHÇICavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki toplu açılış töreninde, "Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de 'Nasıl çıkarırız?' diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Bu şimdiden vadediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Çıkmış 'Onları çıkaracağım' diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet, kan emicilere bu ülkede yol vermez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Marmaris-Datça yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nin içinde olduğu toplu açılış törenine katıldı. Töreni izlemek isteyenler, alana sabahın erken saatlerinden itibaren giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında, "Sizleri özlemişiz. Sizlerle özlem gidermeye hem de şehrimize kazandırdığımız eserlerin resmi açılışlarını yapmaya geldik. Karşımda muhteşem bir kalabalık görüyorum. Bugün Muğla, bir başka. Muğla'nın her karış toprağında izimiz, emeğimiz var. Muğla'mız da tarımıyla turizmiyle ticaretiyle üretimi kazanca dönüştürme konusunda çok başarılı. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin alt ve üst yapısında tüm eksikleri gidermiş olarak huzurunuzdayız. Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda, zihinlerini geri kalmışlık ve faşizm kapanına hapsetmiş birileri akıllarınca bizleri küçümsemiş, alaya almıştı. Tek yaptıkları buydu. 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için başlattığımız her projeye 'Yapamazsınız' diyorlardı. Böyle engellemeye çalıştılar. Bu onlar için hezeyandı. Bunları dün gibi hatırlıyoruz. AK gençlikle AK kadrolarla bunlara yüz vermedik, kulak asmadık. Baktığımız tek yer milletimizdir. Milletimizin talep ve ihtiyaçlarıdır. Hamdolsun, her seçimde bize en güçlü şekilde destek veren milletimiz sayesinde sadece ülkemizi eşi benzeri görülmemiş eserle kavuşturmakla kalmadık; aynı zamanda terör örgütlerinden darbecilere, küresel vesayetçilere, istikbalimize göz dikenlerin tamamının da hakkında geldik" dedi.

'BU MİLLET KAN EMİCİLERE YOL VERMEZ'

Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki yatırımların sabote edilmeye çalışıldığını belirtip, şunları söyledi:

"Kendi milletinden umudunu kesenlerin, ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek için sergiledikleri kepazeliklere rağmen Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına coşkuyla, gururla, heyecanla girdiğimiz döneme ulaştık. Havaalanından buraya gelene kadar yol boyu tıklım tıklım vatandaşlarımı gördüm. Gerçi kepazelikleri bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde TSK'nın gücüne güç katacak bir projedeki heyecanımıza tahammül edemediklerini gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ülkenin başkomutanı olarak Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Böyle bir şey yapabilir misiniz? Altay tanklarının teslimatını yaptık Bay Kemal. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini inlerine gömdü. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de 'Nasıl çıkarırız?' diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Bu şimdiden vadediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Çıkmış, 'Onları çıkaracağım' diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime inanıyor, güveniyorum ve bu yolda el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. 'Hak ve özgürlük' denilince biz milletimizle el ele olmaya hazırız. Kan emicilere asla prim vermeyiz. Bu zihniyet önce Sakarya'daki yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmıyor. Her türlü yalan ve iftirayı kullanarak yürüttüğü bu ihanet kampanyasında başarılı olamayan bu habis zihniyet bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi."

'BUNLARIN KARIN AĞRILARINI BİLİYORUZ'

Muhalefetin, ülkenin savunma sanayisinin gelişmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muğla'dan soruyorum. Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, eli kanlı PKK'ya, ülkemizin son dönemdeki en büyük ihanet çetesi FETÖ'ye, Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? Anayasamıza göre bu kardeşiniz ordunun başkomutanıdır. Bunu ben değil anayasamız söylüyor. Bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz. Bu ülkenin hangi menfaatini bunlar savunabilir? Hangi hedefini hayata geçirebilir? Bunların karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye'deki atıl fabrikanın ülkenin savunma sanayisinin en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Bunlar karasından havasına, denizinden siberine kadar savunma sanayiinin her alanında kendi tasarımını, kendi üretimini yapabilen Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Bunlar terörü sınırları içinde bitirmekle kalmayıp sınırları ötesinde de teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar. Bunlar küresel krizler karşısında diz çöküp, teslim olmak yerine krizleri fırsata dönüştüren Türkiye tablosunu içlerine sindiremiyorlar" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALANLARIN YANINDA YER ALDILAR'

Muğla'daki alanda 50 bin kişinin olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bunların tüm hayatları vesayetçilerin ve darbecilerin yönetimini kendilerine altın tepside sunduğu ülke hayaliyle geçmiştir. Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip, ülkenin başına çullandılar. Demirel'i muhtıralarla yıpratıp, ülkenin başına çöreklendiler. Özal'ı binbir yalan ve iftirayla devreden çıkartıp, ülkenin başına böyle musallat oldular. İktidara geldiğimiz günden bu yana bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Harcamamız gereken vaktimizin bir kısmını bunlarla mücadeleye ayırmak zorunda kaldık. Partimizi kapatmaya teşebbüs etmekten sokakları karıştırmaya, terör örgütlerini cesaretlendirmekten darbecilere alkış tutmaya kadar her yolu denediler. Dışarıda ve içeride Türkiye'yi hedef alan kim varsa hepsinin yanında bunlar yer aldılar. Ne yaparlarsa yapsınlar ben karşımdaki muhteşem kalabalığın resmi rakamını sordum. Elhamdülillah, 50 bine katılımla buradayız" dedi.

'6'LI MASA ANAYASA'YI DA OKUMAMIŞ'

Açılış töreninde 6'lı masa hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da okumamışlar. Daha seçilmediğin halde nasıl olur da hemen seçime gideriz diyorsun. Bunların 'Allah bir' dediğine inanın başka bir şeye inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında, üstünde sakladıkları gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Ortada fol yok yumurta yok, şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin iyiliğini istedikleri tek bir örnek yoktur. 20 yıldır kazandırdığımız eserleri bunlara rağmen nasıl yaptıysak inşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu da aynı şekilde harekete geçireceğiz. Bunun için Muğla'dan destek istiyoruz. Öyle bir seslenin ki altta Akdeniz'den, üstte Marmara'nın her karışından duyulsun. 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içerideki maşalarının heveslerini kursakta bırakmaya hazır mıyız? Bir olarak, iri olarak, diri olarak kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak 2023'te Cumhuriyet'in yeni asrını karşılamaya hazır mıyız?" diye konuştu.

PROJELERİ ANLATTI

Resmi açılışı yapan projeler hakkında da bilgiler veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizle her buluşmamız eser ve hizmet şöleni şeklinde geçmektedir. Bugün de Muğla'da şehrimize kazandırılan 5 milyar 221 milyon lira yatırım bedeline sahip projelerin ilçe belediyelerimizin 523 milyon liralık yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. 17 projeyi resmen hizmete açıyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Üniversitemizin yeni fakülte yüksekokul binasıyla altyapı ve çevre düzenlemelerinin resmi açılışını da yapıyoruz. Menteşe'deki 2'şer bin kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, Fethiye'deki 1350 kişilik öğrenci yurdunun, Bodrum Gençlik Merkezi'nin ve spor salonunun, Dalaman Spor Salonu'nun, Marmaris Stadı'nın, Milas Spor Salonu'nun resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta Bodrum'da 150, Milas'ta 150, Yatağan'da 100 yataklı devlet hastanelerimiz ile Ula Sağlık Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Ulaştırmada Muğla-Kale yolunun tamamlanan 6 kilometresini ve tünelini, BozburunDatça yolunun tamamlanan kısımlarını, Milas Tarihi Sarıçay Köprüsü restorasyonunun açılışlarını da yapıyoruz. Tarımda Milas İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'ni, Menteşe Göktepe Sulaması'nı, Seydikemer Eşen Çayı ve Akçay Deresi ıslahını, ilçelerimizdeki göletlerin, ağaçlandırma çalışmalarının, Orköy ve kırsal yatırım desteklerinin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizdeki altyapıların açılışlarını yapıyoruz. Aralarında 422 milyon liralık bir yatırım olan Yatağan-Pamukkale enerji iletim hattının da olduğu çok sayıda yatırımı hizmete açıyoruz. Valiliğimiz tarafından neticelendirilen yol yapımların, çevre düzenlenmelerin, antik kentlerdeki kazıların ve restorasyonlarının açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının açılışını yapıyoruz. Bunlarla birlikte Köyceğiz, Ula, Kavaklıdere, Ortaca, Dalaman, Seydikemer ve Yatağan belediyelerimizin 86 projesini de resmen hizmete kavuşturuyoruz. Tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını istiyorum. Muğla'ya kazandırdığımız hizmetler bunlarla sınırlı değil. İktidara geldiğimizden bu yana Muğla'ya 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 'Laf ola beri gele' yok. İcraat, icraat, icraat."

'YABANCI TURİST SAYISI YÜZDE 37 ARTTI'

Muğla'ya yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 69 spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahiplerine 2,5 milyar lira kaynakla destek olduk. 1541 yataklı 16 hastane dahil 38 sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve Şehircilik'te Muğla'da 3 bin 355 konutun yapımını tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. 953 konutun yapımına devam ediyoruz. 'İlk Evim' projesi kapsamında 2 bin 599 konut inşa edecek, 'İlk Arsa' projemiz kapsamında 5 bin 500 altyapılı arsayı hizmetinize sunacağız. İktidara geldiğimizde Muğla'da 8 adet arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 15'ine hizmet verilirken, bugün 33 tesisle belediye nüfusunun yüzde 94'üne hizmet veriyoruz. 90 kilometre devraldığımız bölünmüş yola 367 kilometre ilave yaptık. Geçtiğimiz yıl 4,6 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Dalaman Havalimanı, 4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Bodrum-Milas Havalimanı'nı yeniledik. Ören ve Turgutreis yat limanlarını, Bodrum ve Güllük iskelelerini tamamladık. 8 baraj, 7 içme suyu tesisi, 18 sulama tesisi, 1 arazi tapulaştırma, 66 taşkın koruma tesisi, 7 gölet, 10 hidroelektrik santrali inşa ettik. Yaklaşık 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. 5 barajın inşası sürüyor. Şehir genelinde 110 bin hektar alanda çalışma yaparak 234 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 14 bal ormanı kurduk. Çiftçilerimize 2,1 milyar lira tarımsal destek verdik. 9 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Yabancı turist sayısı önceki yıla göre yüzde 37 arttı. Sanayi ve teknolojide bir teknopark ile 2 AR-GE merkezi kurduk. 4,1 milyar lira tutarındaki prim teşvikiyle destekledik. Muğla, Menteşe, Yatağan, Ula, Kavaklıdere ve Bayır'a doğal gaz arzını sağladık. Bitmedi. Önümüzdeki dönemde Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Marmaris, Köyceğiz, Milas, Ortaca ve Seydikemer'e doğal gaz arzını sağlayacağız. Ne kadar özetlersek özetleyelim. Hizmetlerimizi anlatmakla bitiremiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Muğla'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise "Zaman daraldı. Seçime yoğun bir şekilde gidiyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Muğla'dan sandıkları patlatarak geleceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkan çocuklarla birlikte resmi açılışları gerçekleştirdi.

BAKAN SOYLU: MUĞLA'DA SANDIKLARI PATLATACAKSINIZ

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türkiye'de terörle yapılan mücadelenin önemine dikkati çekip, "2023'e seçimlere hazır mısınız? Şu Kılıçdaroğlu'nu tekrar tuş etmeye hazır mısınız? Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta Kılıçdaroğlu. Neymiş 6'lı masa? Değil 6'lı masa, Amerika da gelse Avrupa da gelse yenileceksiniz. 3 tane otobüsü yürütemeyenler, ekmek fırını açamayanlar Türkiye'nin yönetimine talipler. Bu ülkeyi teröre bulaştırmak isteyenlere siyasi iradeye sahip çıkarak siz imkan vermediniz. Ülkemde terör örgütleri tasfiye edilmektedir. Namus sözü veriyoruz Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çıldırmasınlar mı? Bir taraftan Karadeniz'de gaz çıkıyor. Bir taraftan terörle bizi oyaladıkları dağlarda petrol çıkıyor. Bir tarafta Doğu Akdeniz'de burnumuzu bile sokmak istemedikleri topraklarda enerji ve gaz arıyoruz. Bir yandan kendi arabamızı yaptık. Recep Tayyip Erdoğan 20'nci yüzyılın üzerimize düşen sorunları tek tek ortadan kaldırdı. Bizler sizlerin hizmetkarıyız. Muğla'nın güzel insanları 2023'te sandıkları patlatır mısınız? Dünyanın bütün liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp 'Zaferiniz kutlu olsun' diye sıraya girecekler. Dünya krizdeyken istihdamımız 31 milyarı aştı. Türkiye'ye gelen turist sayısı 51 milyonu, turizm geliri ise 46 milyar doları aştı. Elbette birtakım dertlerimiz var. Ancak bunu 6'lı masanın altında birbirlerini tekmeleyenler değil, Recep Tayyip Erdoğan çözer" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: 5 BİN KAPASİTELİ YURTLARIMIZI AÇACAĞIZ

Muğla'da da farklı tesis, eser ve yatırımları milletin hizmetine açtıklarını anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çok sayıda saha ve salonları gençlerle buluşturacaklarını dile getirdi. Kasapoğlu, "Bu ülkenin gençleri gayretleri, enerjileriyle dünyanın en yetenekli gençleri. Ortaya koyduğumuz eserlerle bu ülkenin şanlı bayrağını en yükseklerde dalgalandıran şampiyonlar Muğla'da yetişecek. Bugün 5 binden fazla kapasitesiyle yeni yurtlarımızı hizmete alacağız. 850 bin yatak kapasitesiyle 800'den fazla yurtla Türkiye, dünyanın en güçlü yurt sistemine sahip ülkesidir. 2002'deki 180 bin olan kapasiteyi bugün 850 bine çıkardık. 5 binini bugün Muğla'da hizmete açıyoruz" diye konuştu.

BAKAN YANIK: GÖREV VE YETKİ İSTİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da konuşmasında vatandaştan seçimde oy kullanmaları için destek beklediklerini belirterek, "Az sonra kimsesizlerin kimsesi geliyor. Önümüzde önemli bir süre var. Biz yeniden hizmette dur durak bilmeden çalışmak için bu milletten görev ve yetki istiyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmaya 2002'den alıp, geldiğimiz bu noktada hayal bile edilemeyecek sosyal yardımları devam ettirmek için sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Onun için bugün burada bulunmanız son derece önemli ve kıymetli" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇICavit AKGÜN

