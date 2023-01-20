Bavulunda 1,7 kilo esrarla yakalanıp tutuklandı 

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otogarda bavulunda 1 kilo 700 gram kubar esrar ile yakalanan Mehmet Ali Ç. (63), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mehmet Ali Ç.'nin, İstanbul'dan otobüsle yolcu olarak getireceği uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe otogarında otobüsten inen şüphelinin bavulunda arama yapıldı. Bavulda 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-01-20 12:44:07



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