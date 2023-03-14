Fethiyespor seriyi sürdürmek istiyor

FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Kırmızı Grup'ta art arda Etimesgut Belediyespor ve GMG Kastamonuspor maçlarını kazanıp yükselişe geçen Fethiyespor yarın evinde Teco Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Batuhan Gültek'in görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ev sahibi Fethiyespor'da sarı kart cezalısı Doğancan oynayamayacak. Sırlamada 30 puanla 11'inci durumda olan Fethiyespor'da teknik direktörü Erhan Altın, kazanıp serinin süreceğine inandığını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-03-14 12:06:54
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