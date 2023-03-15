Bodrum'da ana isale hattı patladı, cadde suyla doldu

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu cadde suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Bitez Atatürk Bulvarı'nda, akşam saatlerinde ana isale hattı patladı. Dev bir çukur oluşan yolda tonlarca su caddeye aktı. Cadde suyla dolarken, bazı iş yerlerinde baskınlar yaşandı. İhbar üzerine MUSKİ ekipleri tarafından bölgeye verilen su kesilirken, hattın onarımı için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-15 20:46:59



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