Kadın bisikletçiler, depremzede kadınlarla 'kardeş' oldu



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyesi kadınlar,

'Kardeş olalım mı?' projesi kapsamında 30 depremzede kadınla 'kardeş' oldu.

Muğla'da, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından depremzede kadınlarla dayanışma hedefiyle 'Kardeş olalım mı?' projesi başlatıldı. Projenin açılışı Menteşe ilçesindeki Kışla Bisiklet Parkı'nda, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Turgutreis Yurdu'nda kalan 30 depremzede kadının katılımıyla yapıldı. Dernek üyelerinin proje hakkında bilgilendirdiği depremzede kadınlar, sonra sevgi çemberi oluşturdu. Gözleri bağlanan dernek üyesi kadınlar, sevgi çemberinde kendi etraflarında döndükten sonra gözleri kapalı olarak bir depremzedeyi kendilerine kardeş seçti. Dernek başkanı Yasemin Duygulu, projeyle, dernek üyesi ve depremzede kadınlar arasında birebir dayanışmayı hedeflediklerini söyledi. Depremin üzerinden 42 gün geçtiğini söyleyen Duygulu, 'Kardeş olalım mı?' projesinin, yaşanan felaket nedeniyle derneğin 6'ncı yıl sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Duygulu, projenin amacının deprem felaketini yaşayan ve Muğla'da konuk olarak kalan kadınlara nefes alacakları ortam sağlamak olduğunu belirterek, "Mor Pedal'daki kız kardeşlik felsefi içine onları da almak istiyoruz. Bu anlamda çok keyifli bir proje olacak. Deprem sonrası yardım toplayarak elimizden geleni yaptık ama önemli olan sonrasında içimizde açılan yaraları hep birlikte onarmak ve birbirimize iyi gelmek" dedi.

'ONLARA GERÇEK ANLAMDA KARDEŞLİK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

30 üyenin gözü kapalı olarak 30 kız kardeş seçtiğini dile getiren Duygulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bizim için kim olduğu, kaç yaşında olduğu hiç önemli değil. Bugün burada herkesin çok keyif aldığını görüp biz de çok mutlu olduk. Salı ve cuma günleri bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen kardeşlerimizi konuk edeceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Onları tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Bisikletin o iyileştirici gücünden faydalanacağız. Beraber sinemaya gideceğiz, dertleşeceğiz, piknik yapacağız. Burada kaldıkları sürece onlara gerçek anlamda kardeşlik etmeyi hedefliyoruz."

'YAPABİLİRSEM BİSİKLET SÜRECEĞİM'

Depremzede Sevim Köni (60), "İyi ki geldim. Çevrem ve arkadaşlarım oldu. Çok memnunum. Yapabilirsem bisiklet süreceğim. Daha önce biliyordum ama unutmamışsam tekrar bisiklet süreceğim" dedi.

'UMARIM DAHA GÜZEL GÜNLERİMİZ OLUR'

Hatay'da depremi yaşayan Açelya Kürek (16) de ilk olarak İzmir'e gitmeyi düşündüklerini ancak daha sonra kendilerine daha çok yardım yapıldığı için Muğla'ya geldiklerini belirterek, "İyi ki buraya gelmişiz. İnsanlar çok yardımsever ve tatlı. Dernek bizim için etkinlikler düzenledi. İyi ki katılmışım. 'Keriman' isimli bir kardeşim oldu. Çok mutluyum. Umarım bisiklet sürmeyi öğrenebilirim. Umarım daha daha güzel günlerimiz olur" diye konuştu.

Etkinlik sonunda dernek üyeleri ve depremzedeler, sohbet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-03-21 15:00:02



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