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Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişiyi JAK Timi kurtardı

DHA

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişiyi JAK Timi kurtardı


Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Y.B. (28) ve D.K. (29), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye´nin Faralya Mahallesi´ne tatil için gelen Y.B. ve D.K., gezinti için Kelebekler Vadisi´nde bulunan şelaleye gitmek istedi. Bir süre zorlu patika yolda yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla bulundukları yerden inemeyen ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen JAK timi, kayalıklarda mahsur kalan ikiliyi bulundukları yerden güvenli şekilde indirdi. Y.B. ve D.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL
2023-05-20 01:23:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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