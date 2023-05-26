Kazada ölen polis memurunun cenazesi törenle memleketine uğurlandı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bir otomobilin kavşakta motosikletine çarpması sonucu ölen polis memuru Mustafa Pala'nın (25) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Yüksekokul Kavşağı'nda meydana geldi. Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Pala yönetimindeki 48 EJ 503 plakalı motosiklete, Ula Çevreyolu'nda seyir halindeyken, kavşaktan çıkan Ramazan Coşkun idaresindeki 48 PL 644 plakalı otomobil çarptı. Pala, yere düşüp kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, polis memuru Pala'nın öldüğü belirlendi. Pala'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Coşkun ise, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

MEMLEKETİ SİVASA GÖNDERİLDİ

Polis memuru Pala için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Pala'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde müdürlüğün bahçesine getirildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekili Gizem Sayar Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vali yardımcıları, daire müdürleri, polis teşkilatı, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri törene katıldı. Törende kardeşinin tabutuna sarılan ağabey Tayfun Pala ve eşi Sena Begüm Pala, gözyaşlarını tutamadı. Menteşe İlçe Müftüsü Hüseyin Kılınçarslan'ın duasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2023-05-26 19:49:59



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