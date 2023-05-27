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Kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen 13 kaçak göçmeni polis yakaladı

DHA

Kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen 13 kaçak göçmeni polis yakaladı


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İzmir'den Marmaris'e bir kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin branda ile kapatılan kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. 
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör şüphelisi İ.H.K. ve E.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-05-27 00:23:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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