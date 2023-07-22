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        Muğla´da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:06
        Muğla´da orman yangını

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kavaklıdere ilçesinin Bellibol mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazözlerle de karadan alevlere müdahale ediliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Cavit AKGÜN

        2023-07-22 15:05:16

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