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        Muğla´da orman yangını (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:26
        Muğla´da orman yangını (2)

        YANGIN KONTROL ALTINDA

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ile 50 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 14.00'te başlayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli de söndürme çalışmalarına destek oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Cavit AKGÜN

        2023-07-22 16:25:05

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