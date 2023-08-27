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        Bodrumspor Ankara'dan üzgün döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:55 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:55
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        Bodrumspor Ankara'dan üzgün döndü
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        BODRUM, (DHA)1'inci Lig'in ilk 2 haftasını 4 puanla tamamlayan Bodrumspor, Gençlerbirliği deplasmanından yenik ayrılıp bu sezon ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Rakibine 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir etkili bir futbol ortaya koyamadıklarını söyledi. Özellikle ilk yarıda ummadıkları kadar kötü bir oyun sergilediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Genele baktığımız zaman çok pozisyon vermedik, bununla beraber Ertuğrul'un kurtardığı çok net iki, üç tane pozisyon var.  Bence maçın dönüm noktası onlarla beraber penaltı pozisyonuydu. Gençlerbirliği kazandı, tebrik ediyoruz. Biz bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapıp, geçen seneki oyunumuzu ve gücümüzü kazanmaya yakın taraf olup mücadelemizi öyle sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

         DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-08-27 12:54:14

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