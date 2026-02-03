Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:23 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:23
        Muğla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.Ş'nin idaresindeki 48 ST 286 plakalı hafif ticari araç, Marmaris-Datça kara yolu Asparan yol ayrımı mevkisinde C.T'nin kullandığı 34 EDB 232 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

