Muğla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. S.Ş'nin idaresindeki 48 ST 286 plakalı hafif ticari araç, Marmaris-Datça kara yolu Asparan yol ayrımı mevkisinde C.T'nin kullandığı 34 EDB 232 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

